«Большунов так натянул, что было тяжело». Коростелёв прокомментировал победу в спринте

19-летний российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал победу в классическом спринте на 2-м этапе Кубка России – 2022/2023. На финише он обошёл трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.
Отметим, что для юного Коростелёва это третья подряд победа в спринте на Кубке России.
«Эмоции прекрасные! Бежалось тяжело. Александр так натянул сильно, что было очень сильно тяжело поддержать такой темп. Хорошо, что получилось», — сказал Коростелёв в эфире «Абакан 24».
Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап. Вершина Тёи. Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал
1. Савелий Коростелёв — 3.44,17.
2. Сергей Ардашев — отставание 0,57 секунды.
3. Александр Большунов +1,00.
4. Александр Терентьев +1,29.
5. Илья Семиков +1,44.
6. Иван Горбунов +14,44.
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