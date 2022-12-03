«Большунов так натянул, что было тяжело». Коростелёв прокомментировал победу в спринте

19-летний российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал победу в классическом спринте на 2-м этапе Кубка России – 2022/2023. На финише он обошёл трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

Отметим, что для юного Коростелёва это третья подряд победа в спринте на Кубке России.

«Эмоции прекрасные! Бежалось тяжело. Александр так натянул сильно, что было очень сильно тяжело поддержать такой темп. Хорошо, что получилось», — сказал Коростелёв в эфире «Абакан 24».

Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап. Вершина Тёи. Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал

1. Савелий Коростелёв — 3.44,17.

2. Сергей Ардашев — отставание 0,57 секунды.

3. Александр Большунов +1,00.

4. Александр Терентьев +1,29.

5. Илья Семиков +1,44.

6. Иван Горбунов +14,44.