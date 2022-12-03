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Рибом — первая в квалификации спринта на этапе Кубка мира, Дальквист пришла третьей

Рибом — первая в квалификации спринта на этапе Кубка мира, Дальквист пришла третьей
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Шведская лыжница Эмма Рибом стала победительницей квалификации классического спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Второй пришла норвежка Мария Харц Меллинг. Третье место заняла представительница Швеции Майя Дальквист.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер (Норвегия). Спринт, классический стиль. Женщины. Квалификация

  1. Эмма Рибом (Швеция) — 3.15,9.
  2. Мария Харц Меллинг (Норвегия) — отставание +1,10 секунды.
  3. Майя Дальквист (Швеция) +1,14.
  4. Амалие Хоконсен Оус (Норвегия) +1,21.
  5. Джессика Диггинс (США) +1,40.
  6. Ане Аппельквист Стенсет, Юлье Мюре (обе — Норвегия) +1,78.
Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Женщины. Спринт 1.6 км. Свободный стиль. Квалификация
03 декабря 2022, суббота. 11:30 МСК
Окончено

На данный момент в общем зачёте Кубка мира первой идёт норвежка Тириль Уднес Венг. На втором месте расположилась шведка Фрида Карлссон, а третью строчку занимает её соотечественница Эбба Андерссон.

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