Рибом — первая в квалификации спринта на этапе Кубка мира, Дальквист пришла третьей

Шведская лыжница Эмма Рибом стала победительницей квалификации классического спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Второй пришла норвежка Мария Харц Меллинг. Третье место заняла представительница Швеции Майя Дальквист.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер (Норвегия). Спринт, классический стиль. Женщины. Квалификация

Эмма Рибом (Швеция) — 3.15,9. Мария Харц Меллинг (Норвегия) — отставание +1,10 секунды. Майя Дальквист (Швеция) +1,14. Амалие Хоконсен Оус (Норвегия) +1,21. Джессика Диггинс (США) +1,40. Ане Аппельквист Стенсет, Юлье Мюре (обе — Норвегия) +1,78.

На данный момент в общем зачёте Кубка мира первой идёт норвежка Тириль Уднес Венг. На втором месте расположилась шведка Фрида Карлссон, а третью строчку занимает её соотечественница Эбба Андерссон.