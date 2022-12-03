Большунов ушёл от журналистов во время интервью с призёрами в прямом эфире

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов покинул микст-зону с призёрами классического спринта на 2-м этапе Кубка России – 2022/2023.
Большунов вместе с 19-летним Савелием Коростелёвым лидировал до финишной прямой, однако на ней, помимо Коростелёва, проиграл и Сергею Ардашеву, таким образом став лишь третьим.
«Как бежалось сегодня?» — спросил журналист в прямом эфире «Абакан 24». «Прекрасно», — ответил Большунов и поспешно ушёл. «Саш, подождите», — сказал журналист вслед, однако Большунов не отреагировал. При этом Коростелёв и Ардашев остались и ответили на вопросы СМИ.
Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап. Вершина Тёи. Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал
1. Савелий Коростелёв — 3.44,17.
2. Сергей Ардашев — отставание 0,57 секунды.
3. Александр Большунов +1,00.
4. Александр Терентьев +1,29.
5. Илья Семиков +1,44.
6. Иван Горбунов +14,44.
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