Большунов ушёл от журналистов во время интервью с призёрами в прямом эфире

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов покинул микст-зону с призёрами классического спринта на 2-м этапе Кубка России – 2022/2023.

Большунов вместе с 19-летним Савелием Коростелёвым лидировал до финишной прямой, однако на ней, помимо Коростелёва, проиграл и Сергею Ардашеву, таким образом став лишь третьим.

«Как бежалось сегодня?» — спросил журналист в прямом эфире «Абакан 24». «Прекрасно», — ответил Большунов и поспешно ушёл. «Саш, подождите», — сказал журналист вслед, однако Большунов не отреагировал. При этом Коростелёв и Ардашев остались и ответили на вопросы СМИ.

Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап. Вершина Тёи. Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал

1. Савелий Коростелёв — 3.44,17.

2. Сергей Ардашев — отставание 0,57 секунды.

3. Александр Большунов +1,00.

4. Александр Терентьев +1,29.

5. Илья Семиков +1,44.

6. Иван Горбунов +14,44.