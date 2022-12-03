«Где Наташа? Не видно её». Степанова сыронизировала по поводу 4-го места Непряевой

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова сыронизировала над четвёртой позицией Натальи Непряевой в финале классического спринта в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023.

«Где Наташа? Не видно её», — сказала со смехом Степанова в эфире «Абакан 24».

Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап. Вершина Тёи. Спринт, классический стиль. Женщины. Финал

1. Анастасия Фалеева — 3.58,24.

2. Алёна Баранова — отставание +0,94 секунды.

3. Вероника Степанова +1,25.

4. Наталья Непряева +2,42.

5. Диана Соболева +3,85.

6. Мария Истомина +6,34.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).