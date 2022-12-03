«Где Наташа? Не видно её». Степанова сыронизировала по поводу 4-го места Непряевой
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова сыронизировала над четвёртой позицией Натальи Непряевой в финале классического спринта в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023.
«Где Наташа? Не видно её», — сказала со смехом Степанова в эфире «Абакан 24».
Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап. Вершина Тёи. Спринт, классический стиль. Женщины. Финал
1. Анастасия Фалеева — 3.58,24.
2. Алёна Баранова — отставание +0,94 секунды.
3. Вероника Степанова +1,25.
4. Наталья Непряева +2,42.
5. Диана Соболева +3,85.
6. Мария Истомина +6,34.
Напомним, российские лыжницы пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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