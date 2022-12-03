«Сделайте тёплые туалеты, пожалуйста». Лыжница Баранова пожаловалась на условия в Хакасии

Российские лыжницы Анастасия Фалеева и Алёна Баранова прокомментировали своё выступление в классическом спринте в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023. Фалеева одержала победу, Баранова завоевала серебро. Тройку призёров замкнула олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова.
«Погода оставляет желать лучшего, но такая компания приятная, в которой хочется бегать побольше. Весь сезон будем с хорошей конкуренцией», – сказала Фалеева в эфире «Абакан 24».
«А ещё, пожалуйста, сделайте тёплые туалеты на стадионе. Очень холодно», — добавила Баранова.
Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап. Вершина Тёи. Спринт, классический стиль. Женщины. Финал
1. Анастасия Фалеева — 3.58,24.
2. Алёна Баранова — отставание +0,94 секунды.
3. Вероника Степанова +1,25.
4. Наталья Непряева +2,42.
5. Диана Соболева +3,85.
6. Мария Истомина +6,34.
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