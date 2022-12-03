Коростелёв лидирует в общем зачёте Кубка России, Большунов — на втором месте

Российский лыжник Савелий Коростелёв сохранил лидерство в общем зачёте Кубка России после победы в классическом спринте. На счету 19-летнего спортсмена 224 набранных балла. Второе место занимает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (198). На третьей строчке расположился Илья Порошкин (130).

Кубок России. Мужчины. Общий зачёт. Топ-10:



1. Савелий Коростелёв — 224.

2. Александр Большунов — 198.

3. Илья Порошкин — 130.

4. Артём Мальцев, Илья Семиков— 126.

6. Иван Якимушкин, Сергей Ардашев — 107.

8. Александр Терентьев — 108.

9. Иван Горбунов — 94.

10. Дмитрий Жуль — 93.

Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоит из восьми этапов. Последний из них пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.