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Непряева и Степанова увеличили отрыв от преследовательниц в общем зачёте Кубка России

Непряева и Степанова увеличили отрыв от преследовательниц в общем зачёте Кубка России
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Олимпийская чемпионка Наталья Непряева уверенно лидирует в общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам. В активе спортсменки 227 баллов. Вторую строчку занимает Вероника Степанова, на счету которой 185 очков. Замыкает тройку сильнейших Алёна Баранова, набравшая 162 балла.

Кубок России. Женщины. Общий зачёт. Топ-10:

  1. Наталья Непряева — 227.
  2. Вероника Степанова — 185.
  3. Алёна Баранова — 162.
  4. Мария Истомина — 154.
  5. Екатерина Смирнова — 131.
  6. Елизавета Пантрина — 130.
  7. Диана Соболева — 85.
  8. Анастасия Фалеева — 84.
  9. Анастасия Москаленко — 81.
  10. Анна Грухвина — 79.

Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоит из восьми этапов. Последний из них пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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