Непряева и Степанова увеличили отрыв от преследовательниц в общем зачёте Кубка России

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева уверенно лидирует в общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам. В активе спортсменки 227 баллов. Вторую строчку занимает Вероника Степанова, на счету которой 185 очков. Замыкает тройку сильнейших Алёна Баранова, набравшая 162 балла.

Кубок России. Женщины. Общий зачёт. Топ-10:

Наталья Непряева — 227. Вероника Степанова — 185. Алёна Баранова — 162. Мария Истомина — 154. Екатерина Смирнова — 131. Елизавета Пантрина — 130. Диана Соболева — 85. Анастасия Фалеева — 84. Анастасия Москаленко — 81. Анна Грухвина — 79.

Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоит из восьми этапов. Последний из них пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).