Непряева и Степанова увеличили отрыв от преследовательниц в общем зачёте Кубка России
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Олимпийская чемпионка Наталья Непряева уверенно лидирует в общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам. В активе спортсменки 227 баллов. Вторую строчку занимает Вероника Степанова, на счету которой 185 очков. Замыкает тройку сильнейших Алёна Баранова, набравшая 162 балла.
Кубок России. Женщины. Общий зачёт. Топ-10:
- Наталья Непряева — 227.
- Вероника Степанова — 185.
- Алёна Баранова — 162.
- Мария Истомина — 154.
- Екатерина Смирнова — 131.
- Елизавета Пантрина — 130.
- Диана Соболева — 85.
- Анастасия Фалеева — 84.
- Анастасия Москаленко — 81.
- Анна Грухвина — 79.
Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоит из восьми этапов. Последний из них пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.
Напомним, российские лыжницы пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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