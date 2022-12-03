Йоханнес Клебо стал победителем спринта на 2-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам

В Лиллехаммере (Норвегия) завершились спринтерские соревнования у мужчин в свободном стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Их победителем стал пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо. Это вторая из возможных двух победа Клебо в спринте в текущем сезоне.

Лыжные гонки. Кубок мира, 2-й этап. Лиллехаммер. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,45.

2. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 0,75.

3. Эвен Нортуг (Норвегия) +1,23.

4. Эдвин Ангер (Швеция) +1,5.

5. Пол Голберг (Норвегия) +1,6.

6. Ансгар Эвенсен +24,8.

Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).