Йоханнес Клебо стал победителем спринта на 2-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам

В Лиллехаммере (Норвегия) завершились спринтерские соревнования у мужчин в свободном стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Их победителем стал пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо. Это вторая из возможных двух победа Клебо в спринте в текущем сезоне.
Лыжные гонки. Кубок мира, 2-й этап. Лиллехаммер. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,45.
2. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 0,75.
3. Эвен Нортуг (Норвегия) +1,23.
4. Эдвин Ангер (Швеция) +1,5.
5. Пол Голберг (Норвегия) +1,6.
6. Ансгар Эвенсен +24,8.
Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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