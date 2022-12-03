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Кершоу выразил опасения из-за доминирования норвежских лыжников в отсутствие россиян

Кершоу выразил опасения из-за доминирования норвежских лыжников в отсутствие россиян
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Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу объяснил, почему лыжные гонки вскоре рискуют потерять популярность.

«С точки зрения мужчин наблюдается полное доминирование, раньше я такого не видел. В лыжах такого не было никогда. Но это не проблема Норвегии, это проблема международных лыжных гонок. Если так будет продолжаться, существует риск, что наш вид спорта из возможных категорий A, B и C войдёт в категорию D.

Когда россияне перестали выходить на старт, Кубок мира превратился в норвежский турнир «Большого шлема». Другие нации очень далеки по уровню. Думаю, кому-то сейчас очень не хватает Германии, которая была невероятно сильна 15 лет назад. Также мы потеряли одного из сильнейших дистанционщиков итальянца Пьетро Пиллера Коттрера. Французы тоже немного бодались с норвежцами. У нас больше нет Венсана Витоза и Мориса Монифика – постарели.

Через пару лет нам будет очень сложно привлекать спонсоров и поддерживать интерес к нашему виду спорта», — приводит слова Кершоу NRK.

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