Общий зачёт Кубка мира, женщины: Венг лидирует, американка Диггинс поднялась на 2-е место

Тириль Венг, ставшая третьей в спринте на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия), сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира. На счету норвежки 423 балла. Американская лыжница Джессика Диггинс прибавила четыре строчки и теперь идёт второй (330). Третье место занимает шведка Фрида Карлссон (327).

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины.

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 423.

2. Джессика Диггинс (США) — 330.

3. Фрида Карлссон (Швеция) — 327.

4. Майя Дальквист (Швеция) — 322.

5. Эмма Рибом (Швеция), Виктория Карль (Германия) — по 315.

6. Эбба Андерссон (Швеция) — 280.

7. Катарина Хенниг (Германия) — 267.

8. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 265.

9. Хейди Венг (Норвегия) — 250.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).