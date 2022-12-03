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Общий зачёт Кубка мира, женщины: Венг лидирует, американка Диггинс поднялась на 2-е место

Общий зачёт Кубка мира, женщины: Венг лидирует, американка Диггинс поднялась на 2-е место
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Тириль Венг, ставшая третьей в спринте на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия), сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира. На счету норвежки 423 балла. Американская лыжница Джессика Диггинс прибавила четыре строчки и теперь идёт второй (330). Третье место занимает шведка Фрида Карлссон (327).

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины.

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 423.
2. Джессика Диггинс (США) — 330.
3. Фрида Карлссон (Швеция) — 327.
4. Майя Дальквист (Швеция) — 322.
5. Эмма Рибом (Швеция), Виктория Карль (Германия) — по 315.
6. Эбба Андерссон (Швеция) — 280.
7. Катарина Хенниг (Германия) — 267.
8. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 265.
9. Хейди Венг (Норвегия) — 250.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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