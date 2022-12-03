Общий зачёт КМ по лыжным гонкам, мужчины: Голберг сохранил лидерство в борьбе с Клебо

Чемпион мира в эстафете норвежский лыжник Пол Голберг сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2022/2023, несмотря на проигрыш пятикратному олимпийскому чемпиону соотечественнику Йоханнесу Клебо в коньковом спринте на 2-м этапе КМ, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия).
Лыжные гонки. Кубок мира-2022/2023. Общий зачёт. Мужчины
1. Пол Голберг (Норвегия) – 450 очков.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 430.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 349.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) – 299.
5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 253.
6. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 242.
7. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 231.
8. Вильям Порома (Швеция) – 214.
Напомним, российские лыжники пропускают весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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