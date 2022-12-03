Британский лыжник Клагнет обвинил Вальнеса в своём падении
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Британский лыжник Джеймс Клагнет прокомментировал столкновение, произошедшее между ним и норвежцем Эриком Вальнесом в четвертьфинале сегодняшнего спринта на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
«Я был разозлён и очень расстроен. Такое ощущение, что со мной это случается очень часто. Я пытался прокатиться мимо Вальнеса. Я проезжал мимо него, когда он попытался войти в поворот. Он вдвое больше меня, и я упал на землю. Посмотрим, что скажет жюри. Такое ощущение, что тут была его вина. Это очень досадно», — приводит слова Клагнета норвежское издание Dagbladet.
Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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