Вальнес ответил на обвинения от сборной Великобритании в завале Клагнета

Олимпийский чемпион 2022 года и чемпион мира 2021 года в командном спринте норвежский лыжник Эрик Вальнес прокомментировал претензии в свой адрес со стороны тренера национальной команды Великобритании Ханса Кристиана Штадхейма после произошедшего сегодня в четвертьфинальном спринте на втором этапе Кубка мира столкновения с британским лыжником Джеймсом Клагнетом.
«Каждый видит ситуацию по-своему. Всё всегда можно обсудить, но кто-то с холодной головой и большим опытом, возможно, приложил бы больше усилий для конструктивной беседы, чем это сделал он», — приводит слова Вальнеса Dagbladet.
Напомним, Штадхейм в течение продолжительного времени спорил с Вальнесом об эпизоде столкновения, который закончился падением британского лыжника и потерей им шансов на выход в полуфинал. Штадхайм демонстрировал серию фотоснимков, запечатлевших движение Вальнеса рукой в сторону Клагнета в момент столкновения, с целью узнать, что норвежец думает об этой ситуации.
Сегодня в Лиллехаммере (Норвегия) завершились спринтерские соревнования у мужчин свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Их победителем стал пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо.
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