«После того как пицца разлетелась». Большунов приготовил брусничный пирог для команды
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов испёк брусничный пирог для всей команды на этапе Кубка России в Вершине Тёи. Спортсмен выложил видео в социальные сети.
«Решили сделать брусничный пирог. После того как пицца разлетелась», — написал лыжник, прикрепив смеющиеся смайлики.
Напомним, на первом этапе Кубка России Александр Большунов не смог завоевать медали. В спринте он стал шестым, а в дистанционной гонке — четвёртым.
Второй этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 проходит в Вершине Тёи с 30 ноября по 4 декабря. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований на целый сезон.
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