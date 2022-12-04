«После того как пицца разлетелась». Большунов приготовил брусничный пирог для команды

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов испёк брусничный пирог для всей команды на этапе Кубка России в Вершине Тёи. Спортсмен выложил видео в социальные сети.

«Решили сделать брусничный пирог. После того как пицца разлетелась», — написал лыжник, прикрепив смеющиеся смайлики.

Напомним, на первом этапе Кубка России Александр Большунов не смог завоевать медали. В спринте он стал шестым, а в дистанционной гонке — четвёртым.



Второй этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 проходит в Вершине Тёи с 30 ноября по 4 декабря. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований на целый сезон.