Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«После того как пицца разлетелась». Большунов приготовил брусничный пирог для команды

«После того как пицца разлетелась». Большунов приготовил брусничный пирог для команды
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов испёк брусничный пирог для всей команды на этапе Кубка России в Вершине Тёи. Спортсмен выложил видео в социальные сети.

«Решили сделать брусничный пирог. После того как пицца разлетелась», — написал лыжник, прикрепив смеющиеся смайлики.

Напомним, на первом этапе Кубка России Александр Большунов не смог завоевать медали. В спринте он стал шестым, а в дистанционной гонке — четвёртым.

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 проходит в Вершине Тёи с 30 ноября по 4 декабря. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований на целый сезон.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022