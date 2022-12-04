Степанова вырвалась в лидеры общего зачёта Кубка России, опередив Непряеву

Российская лыжница Вероника Степанова, ставшая победительницей гонки с раздельным стартом на 10 км, захватила лидерство в общем зачёте Кубка России среди женщин. На счету спортсменки 235 баллов. Второй идёт Наталья Непряева — 227 очков. Замыкает тройку сильнейших Екатерина Смирнова. В её активе 176 баллов.

Кубок России. Женщины. Общий зачёт. Топ-10:

Вероника Степанова — 235. Наталья Непряева — 227. Екатерина Смирнова — 176. Елизавета Пантрина — 167. Алёна Баранова — 162. Мария Истомина — 154. Анастасия Фалеева — 103. Алия Иксанова — 90. Анна Грухвина, Диана Соболева — 85.

Отметим, что обладательница Кубка мира — 2021/2022, олимпийская чемпионка в эстафете Наталья Непряева на старт гонки с раздельным стартом не вышла.

Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоит из восьми этапов. Последний из них пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.