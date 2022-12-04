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Степанова вырвалась в лидеры общего зачёта Кубка России, опередив Непряеву

Степанова вырвалась в лидеры общего зачёта Кубка России, опередив Непряеву
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Российская лыжница Вероника Степанова, ставшая победительницей гонки с раздельным стартом на 10 км, захватила лидерство в общем зачёте Кубка России среди женщин. На счету спортсменки 235 баллов. Второй идёт Наталья Непряева — 227 очков. Замыкает тройку сильнейших Екатерина Смирнова. В её активе 176 баллов.

Кубок России. Женщины. Общий зачёт. Топ-10:

  1. Вероника Степанова — 235.
  2. Наталья Непряева — 227.
  3. Екатерина Смирнова — 176.
  4. Елизавета Пантрина — 167.
  5. Алёна Баранова — 162.
  6. Мария Истомина — 154.
  7. Анастасия Фалеева — 103.
  8. Алия Иксанова — 90.
  9. Анна Грухвина, Диана Соболева — 85.

Отметим, что обладательница Кубка мира — 2021/2022, олимпийская чемпионка в эстафете Наталья Непряева на старт гонки с раздельным стартом не вышла.

Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоит из восьми этапов. Последний из них пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.

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