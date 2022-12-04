Дистанционный зачёт Кубка России, женщины: Непряева и Степанова за пределами топ-2

Серебряный призёр гонки с раздельным стартом на 10 км Екатерина Смирнова уверенно лидирует в общем зачёте Кубка России. В её активе 130 баллов. На втором месте расположилась Елизавета Пантрина — 105. Третью строчку занимает победительница разделки Вероника Степанова (100). Наталья Непряева, не участвовавшая в гонке, идёт четвёртой (95).

Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Женщины.

Екатерина Смирнова — 130. Елизавета Пантрина — 105. Вероника Степанова — 100. Наталья Непряева — 95. Алия Иксанова — 76. Анастасия Прокофьева — 74. Майя Якунина — 73. Лариса Рясина — 65. Евгения Крупицкая — 59. Анастасия Кулешова — 56.

Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоит из восьми этапов. Последний из них пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.