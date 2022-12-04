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Дистанционный зачёт Кубка России, женщины: Непряева и Степанова за пределами топ-2

Дистанционный зачёт Кубка России, женщины: Непряева и Степанова за пределами топ-2
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Серебряный призёр гонки с раздельным стартом на 10 км Екатерина Смирнова уверенно лидирует в общем зачёте Кубка России. В её активе 130 баллов. На втором месте расположилась Елизавета Пантрина — 105. Третью строчку занимает победительница разделки Вероника Степанова (100). Наталья Непряева, не участвовавшая в гонке, идёт четвёртой (95).

Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Женщины.

  1. Екатерина Смирнова — 130.
  2. Елизавета Пантрина — 105.
  3. Вероника Степанова — 100.
  4. Наталья Непряева — 95.
  5. Алия Иксанова — 76.
  6. Анастасия Прокофьева — 74.
  7. Майя Якунина — 73.
  8. Лариса Рясина — 65.
  9. Евгения Крупицкая — 59.
  10. Анастасия Кулешова — 56.

Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоит из восьми этапов. Последний из них пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.

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