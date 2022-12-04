Дистанционный зачёт Кубка России, женщины: Непряева и Степанова за пределами топ-2
Поделиться
Серебряный призёр гонки с раздельным стартом на 10 км Екатерина Смирнова уверенно лидирует в общем зачёте Кубка России. В её активе 130 баллов. На втором месте расположилась Елизавета Пантрина — 105. Третью строчку занимает победительница разделки Вероника Степанова (100). Наталья Непряева, не участвовавшая в гонке, идёт четвёртой (95).
Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Женщины.
- Екатерина Смирнова — 130.
- Елизавета Пантрина — 105.
- Вероника Степанова — 100.
- Наталья Непряева — 95.
- Алия Иксанова — 76.
- Анастасия Прокофьева — 74.
- Майя Якунина — 73.
- Лариса Рясина — 65.
- Евгения Крупицкая — 59.
- Анастасия Кулешова — 56.
Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоит из восьми этапов. Последний из них пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.
Комментарии
- 4 декабря 2022
-
12:25
-
11:50
-
11:38
-
11:20
-
11:19
-
10:30
-
10:30
-
10:12
-
09:35
-
09:16
- 3 декабря 2022
-
23:13
-
22:49
-
22:34
-
22:06
-
19:09
-
18:52
-
17:44
-
17:05
-
16:50
-
16:40
-
15:56
-
15:37
-
15:27
-
15:07
-
15:00
-
14:34
-
13:09
-
12:28
-
12:26
-
12:04
-
12:04
-
11:55
-
11:29
-
11:23
-
11:15
Партнерский контент