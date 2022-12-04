Большунов сократил отставание от Коростелёва в общем зачёте Кубка России
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов после победы в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка России в Вершине Тёи (Хакасия) приблизился к лидеру общего зачёта 19-летнему Савелию Коростелёву. На счету Большунова 248 очков. У Коростелёва 261 балл. Третьим стал Артём Мальцев — 166 очков.
Кубок России. Мужчины. Общий зачёт. Топ-10:
1. Савелий Коростелёв — 261.
2. Александр Большунов — 248.
3. Артём Мальцев — 166.
4. Илья Порошкин— 164.
5. Илья Семиков— 141.
6. Иван Якимушкин, Денис Спицов — 135.
8. Сергей Ардашев — 135.
9. Александр Терентьев — 106.
10. Андрей Мельниченко — 105.
Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоит из восьми этапов. Последний из них пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.
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