«На связи». Большунов опубликовал милое фото с женой и ребёнком

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов опубликовал новую запись в социальных сетях после победы в разделке на 10 км на этапе Кубка России в Вершине Тёи (Хакасия). Спортсмен показал, как общается с женой и ребёнком, когда находится на соревнованиях.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА БОЛЬШУНОВА
«На связи», — написал россиянин, прикрепив смайлик сердца.
Напомним, на первом этапе Кубка России Александр Большунов не смог завоевать медали. В спринте он стал шестым, а в дистанционной гонке — четвёртым.
Второй этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 проходит в Вершине Тёи с 30 ноября по 4 декабря. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований на целый сезон.
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