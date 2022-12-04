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Дистанционный зачёт Кубка мира: Голберг лидирует, Порома поднялся в тройку, Клебо — 10-й

Дистанционный зачёт Кубка мира: Голберг лидирует, Порома поднялся в тройку, Клебо — 10-й
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В Лиллехаммере (Норвегия) прошёл мужской масс-старт на 20 км в классическом стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал лидер общего зачёта КМ норвежец Пол Голберг.

После этого финиша изменилась расстановка лыжников в дистанционном зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Дистанционный зачёт. Мужчины.

  1. Пол Голберг (Норвегия) — 381
  2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 346
  3. Вильям Порома (Швеция) — 310
  4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 294
  5. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 270
  6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 262
  7. Федерико Пеллегрино (Италия) — 225
  8. Фридрих Мох (Германия) — 222
  9. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 209
  10. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 200
  11. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 195
  12. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 188
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