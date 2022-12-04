Дистанционный зачёт Кубка мира: Голберг лидирует, Порома поднялся в тройку, Клебо — 10-й

В Лиллехаммере (Норвегия) прошёл мужской масс-старт на 20 км в классическом стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал лидер общего зачёта КМ норвежец Пол Голберг.

После этого финиша изменилась расстановка лыжников в дистанционном зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Дистанционный зачёт. Мужчины.

Пол Голберг (Норвегия) — 381 Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 346 Вильям Порома (Швеция) — 310 Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 294 Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 270 Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 262 Федерико Пеллегрино (Италия) — 225 Фридрих Мох (Германия) — 222 Эмиль Иверсен (Норвегия) — 209 Йоханнес Клебо (Норвегия) — 200 Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 195 Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 188