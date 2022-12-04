Видеообзор победы Пола Голберга в мужском масс-старте на втором этапе Кубка мира

В Лиллехаммере (Норвегия) прошёл мужской масс-старт на 20 км в классическом стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал лидер общего зачёта КМ, норвежец Пол Голберг, показавший время 48.14,15.

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал по итогам соревнований. Второе место занял Сьюр Рёте, с отставанием 0,9 секунды от лидера. Третье место досталось Мартину Лёвстрёму Нюэнгету, который отстал от Голберга на 1,1 секеунды.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат FIS.

Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).