Ведущие шведские лыжницы пожаловались, что им мешали спать в Норвегии

Шведские лыжницы Эбба Андерссон и Эмма Рибом пожаловались на шум в отеле, который мешал им уснуть ночью накануне 20-километрового масс-старта классическим стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехамере (Норвегия), который состоялся вчера, 4 декабря.

Отметим, что в эти дни в Норвегии уже набирают обороты предрождественские вечеринки, что зачастую сопровождается шумным весельем до поздней ночи.

«Прошлой ночью у нашей комнаты была настоящая вечеринка. Это было ужасно», — приводит слова Рибом Dagbladet со ссылкой на Viaplay.

При этом отсутствие сна накануне гонки не помешало Эббе Андерссон показать третий результат по итогам соревнований. Рибом заняла 15-е место. Выиграла гонку ещё одна шведка, Фрида Карлссон.