Клебо — о девяти норвежцах в топ-10 гонки КМ: сумасшествие, должны быть и другие страны

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по лыжным гонкам Йоханнес Клебо прокомментировал итоги 10-километровой гонки свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере. По её итогам в десятке лучших спортсменов оказалось девять норвежских лыжников.
«По моему мнению, это сумасшествие, что в этой гонке впереди так много норвежцев. Как раз как в пятницу, когда в первой десятке оказалось девять норвежцев. Конечно, было бы хорошо, если бы занимали высокие места и другие страны», — цитирует Клебо Nettavisen.
Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
Ранее Клебо отреагировал на слова комментатора Дмитрия Губерниева об отсутствии россиян на Кубке мира.
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