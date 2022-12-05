Клебо — о девяти норвежцах в топ-10 гонки КМ: сумасшествие, должны быть и другие страны

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по лыжным гонкам Йоханнес Клебо прокомментировал итоги 10-километровой гонки свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере. По её итогам в десятке лучших спортсменов оказалось девять норвежских лыжников.

«По моему мнению, это сумасшествие, что в этой гонке впереди так много норвежцев. Как раз как в пятницу, когда в первой десятке оказалось девять норвежцев. Конечно, было бы хорошо, если бы занимали высокие места и другие страны», — цитирует Клебо Nettavisen.

Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Ранее Клебо отреагировал на слова комментатора Дмитрия Губерниева об отсутствии россиян на Кубке мира.