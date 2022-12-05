Менеджер сборной Норвегии: мы бы хотели конкурировать с русскими, но правильно, что их нет

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг поделился мыслями об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
«Мы бы хотели, чтобы не было спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) и чтобы русские могли быть здесь, на Кубке мира, и конкурировать с нами, но сейчас мы находимся в ситуации, когда абсолютно правильно, что они не участвуют», — приводит слова Бьервига Nettavisen.
Бьервиг также отреагировал на слова комментатора Дмитрия Губерниева, который заявлял, что норвежцы получат больше призовых благодаря отсутствию россиян.
«Глупо отвечать на это, я даже не знаю, что ответить», — сказал менеджер.
Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
- 5 декабря 2022
-
13:27
-
13:08
-
12:44
-
11:48
-
11:34
-
11:22
-
00:38
-
00:03
- 4 декабря 2022
-
22:49
-
22:25
-
21:52
-
18:48
-
17:22
-
17:05
-
16:26
-
15:50
-
13:52
-
13:40
-
13:28
-
12:25
-
11:50
-
11:38
-
11:20
-
11:19
-
10:30
-
10:30
-
10:12
-
09:35
-
09:16
- 3 декабря 2022
-
23:13
-
22:49
-
22:34
-
22:06
-
19:09
-
18:52