Менеджер сборной Норвегии: мы бы хотели конкурировать с русскими, но правильно, что их нет

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг поделился мыслями об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.



«Мы бы хотели, чтобы не было спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) и чтобы русские могли быть здесь, на Кубке мира, и конкурировать с нами, но сейчас мы находимся в ситуации, когда абсолютно правильно, что они не участвуют», — приводит слова Бьервига Nettavisen.



Бьервиг также отреагировал на слова комментатора Дмитрия Губерниева, который заявлял, что норвежцы получат больше призовых благодаря отсутствию россиян.



«Глупо отвечать на это, я даже не знаю, что ответить», — сказал менеджер.

Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).