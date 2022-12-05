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Менеджер сборной Норвегии: мы бы хотели конкурировать с русскими, но правильно, что их нет

Менеджер сборной Норвегии: мы бы хотели конкурировать с русскими, но правильно, что их нет
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Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг поделился мыслями об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Мы бы хотели, чтобы не было спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) и чтобы русские могли быть здесь, на Кубке мира, и конкурировать с нами, но сейчас мы находимся в ситуации, когда абсолютно правильно, что они не участвуют», — приводит слова Бьервига Nettavisen.

Бьервиг также отреагировал на слова комментатора Дмитрия Губерниева, который заявлял, что норвежцы получат больше призовых благодаря отсутствию россиян.

«Глупо отвечать на это, я даже не знаю, что ответить», — сказал менеджер.

Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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