Норвежский лыжник пострадал из-за протестующего, выбежавшего на трассу

21-летний норвежский лыжник Йонас Вика сломал лыжу после столкновения с активистами во время масс-старта в гонке на этапе Кубка мира. Напомним, активисты зажгли дымовой факел рядом с трассой, по которой ехали лыжники, а затем выбежали на трассу с плакатом, на котором было написано «Stopp oljeletinga!», что в переводе означает «Остановите поиски нефти!»
«Для меня это стало лёгким шоком. Перед гонкой я представлял множество сценариев, но этот не был одним из них. Я иду по трассе и вижу только зелёный дым. Тут замечаю, что кто-то идёт по снегу. Многие успели пройти активистов до моего приезда. После столкновения я застрял под протестующим. В итоге сломалась лыжа.
Бросил несколько оскорблений им вслед. Они ничего не сказали. У активистов был только этот плакат. Я просто пытался дальше идти по трассе. Не знаю, что это было, но лыжи стали абсолютно другими, вяжущими. Затем что-то произошло с креплением лыжи, и дальше всё было безнадёжно. Я тренируюсь много часов, и теперь у меня есть шанс показать себя руководству национальной сборной. Моя первая гонка Кубка мира полностью испорчена», — приводит слова норвежца TV2.
Фото: ИЗ АРХИВА TV2
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