Сборная Норвегии включила Йоханнеса Клебо в состав команды на третий этап Кубка мира

Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав команды на третий этап Кубка мира – 2022/2023, который пройдёт с 9 по 11 декабря в Бейтостолене. В него попал и пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Йоханнес Клебо, который пропустил последнюю гонку КМ из-за жалоб на здоровье.

Так как для норвежцев этот этап домашний, они имеют расширенную квоту. Среди прочих Норвегию представят:

Женщины

Хедда Остберг Амундсен

Кристин Эустгулен Фоснес

Кристине Ставос Скистад

Ане Аппельквист Стенсет

Анна Свендсен

Лотта Уднес Венг

Тириль Уднес Венг (лидер общего зачёта Кубка мира)

Анне Кьерсти Кальво

Астрид Ойре Слинд

Хейди Венг

Силье Теодорсен.

Мужчины

Пол Голберг (лидер общего зачёта Кубка мира)

Йоханнес Клебо

Эвен Нортуг

Синдре Бьёрнестад Скар

Ховард Солос Тёугбёль

Эрик Вальнес

Эмиль Иверсен

Ханс Кристер Холунд

Симен Хегстад Крюгер

Ховард Мосеби

Мартин Лёвстрём Нюэнгет

Дидрик Тёнсет.

В рамках этапа КМ в Бейтостолене пройдут классические спринтерские гонки, классические индивидуалки и смешанные эстафеты.