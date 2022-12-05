У Эббы Андерссон диагностирован COVID-19

Шведская лыжница Эбба Андерссон сдала положительный тест на COVID-19. Она находилась с командой в норвежском Бейтостёлене и готовилась к третьему этапу Кубка мира по лыжным гонкам, но теперь не сможет принять участие в соревнованиях.

«Конечно, это очень тоскливый, а также немного странный резкий поворот — от соревнований и подиума до положительного теста на ковид и поездки домой. Это было не совсем то, что планировалось, но теперь основное внимание будет уделяться тому, чтобы вылечиться и вернуться, когда я почувствую себя готовой», — говорится в заявлении спортсменки.

4 декабря Эбба Андерссон заняла третье место в масс-старте на 20 километров в классическом стиле. Золото выиграла её соотечественница Фрида Карлссон, норвежка Тириль Венг стала второй.