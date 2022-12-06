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Трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен впервые стал отцом. Его поздравил Устюгов

Трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен впервые стал отцом. Его поздравил Устюгов
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен сообщил, что впервые стал отцом. Супруга Саана (бывшая лыжница) подарила Нисканену сына.

«Ты сделал меня отцом, сынок», — подписал милое фото Нисканен, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Ийво Нисканена

В комментариях к радостному посту Нисканена активно поздравляют коллеги (сестра Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски, Кайса Мякяряйнен и другие). В их числе – олимпийский чемпион в эстафете, чемпион мира россиянин Сергей Устюгов. «Поздравляю», — написал Устюгов на русском языке в комментариях.

На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 30-летний Нисканен завоевал три награды: золото в классической разделке, серебро в командном спринте и бронзу в скиатлоне.

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