Трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен впервые стал отцом. Его поздравил Устюгов

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен сообщил, что впервые стал отцом. Супруга Саана (бывшая лыжница) подарила Нисканену сына.
«Ты сделал меня отцом, сынок», — подписал милое фото Нисканен, добавив эмодзи «сердце».
Фото: из личного архива Ийво Нисканена
В комментариях к радостному посту Нисканена активно поздравляют коллеги (сестра Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски, Кайса Мякяряйнен и другие). В их числе – олимпийский чемпион в эстафете, чемпион мира россиянин Сергей Устюгов. «Поздравляю», — написал Устюгов на русском языке в комментариях.
На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 30-летний Нисканен завоевал три награды: золото в классической разделке, серебро в командном спринте и бронзу в скиатлоне.
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