«Обидно, но так устроен спорт». Клебо рассказал, когда планирует вернуться к соревнованиям
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Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился ближайшими планами на сезон-2022/2023. Ранее Клебо снялся с третьего этапа Кубка мира, который пройдёт с 9 по 11 декабря в Бейтостёлене (Норвегия). Норвежец ещё не оправился от простуды, которой заболел на этапе КМ в Лиллехаммере.
«Посмотрим, как будет с этапом Кубка мира в Давосе. Если всё сложится так, как должно, я поеду. В любом случае я буду находиться на высоте в течение этого периода. В моих планах по-прежнему пробежать «Тур де Ски». Обидно за проблемы с подколенным сухожилием и простудой в начале сезона, но так устроен спорт. Я смотрю только вперёд»», — приводит слова Клебо пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Норвегии.
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