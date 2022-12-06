«Обидно, но так устроен спорт». Клебо рассказал, когда планирует вернуться к соревнованиям

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился ближайшими планами на сезон-2022/2023. Ранее Клебо снялся с третьего этапа Кубка мира, который пройдёт с 9 по 11 декабря в Бейтостёлене (Норвегия). Норвежец ещё не оправился от простуды, которой заболел на этапе КМ в Лиллехаммере.

«Посмотрим, как будет с этапом Кубка мира в Давосе. Если всё сложится так, как должно, я поеду. В любом случае я буду находиться на высоте в течение этого периода. В моих планах по-прежнему пробежать «Тур де Ски». Обидно за проблемы с подколенным сухожилием и простудой в начале сезона, но так устроен спорт. Я смотрю только вперёд»», — приводит слова Клебо пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Норвегии.