Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Обидно, но так устроен спорт». Клебо рассказал, когда планирует вернуться к соревнованиям

«Обидно, но так устроен спорт». Клебо рассказал, когда планирует вернуться к соревнованиям
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился ближайшими планами на сезон-2022/2023. Ранее Клебо снялся с третьего этапа Кубка мира, который пройдёт с 9 по 11 декабря в Бейтостёлене (Норвегия). Норвежец ещё не оправился от простуды, которой заболел на этапе КМ в Лиллехаммере.

«Посмотрим, как будет с этапом Кубка мира в Давосе. Если всё сложится так, как должно, я поеду. В любом случае я буду находиться на высоте в течение этого периода. В моих планах по-прежнему пробежать «Тур де Ски». Обидно за проблемы с подколенным сухожилием и простудой в начале сезона, но так устроен спорт. Я смотрю только вперёд»», — приводит слова Клебо пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

«Мы скучаем по русским». Норвежским лыжникам уже надоело обыгрывать всех на Кубке мира «Мы скучаем по русским». Норвежским лыжникам уже надоело обыгрывать всех на Кубке мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022