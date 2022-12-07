Французский лыжник Лапалус: мы хотим бросить вызов норвежцам!

Французский лыжник Уго Лапалус заявил, что он и его партнёры по национальной команде намерены прекратить гегемонию сборной Норвегии на Кубке мира.

«Мы хотим бросить им вызов в борьбе за первые места! Даже если на первых двух этапах не было борьбы, французская команда сделает всё возможное, чтобы изменить это! Мы нацеливаемся на победу, на борьбу за пьедестал. Мы будем сражаться, и я надеюсь, что наш успех не заставит себя ждать», — сказал Лапалус в интервью Nordic Magazine.

Отметим, что 4 декабря в 20-километровом масс-старте классическим стилем у мужчин на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере Лапалус не сумел добраться до финиша. Лучшим из французской сборной стал Ришар Жуве, который показал 11-й результат.