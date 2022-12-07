Лыжница Алёна Баранова: Вершину Тёи очень любят за разнообразие сладкого

Российская лыжница Алёна Баранова рассказала об условиях проживания в посёлке Вершина Тёи, где прошли первые этапы Кубка России по лыжам.

«Где останавливаюсь на Вершине Тёи? Самый первый раз – на квартире, а потом всегда жила в профилактории. У него есть старый и новый корпуса, новый – более комфортный. Там есть номера повышенного комфорта, где в каждой комнате – свой душ и туалет, телевизор, две кровати и диван. В таких условиях живут ребята из основной сборной, олимпийцы.



У нас не так всё шикарно. В номере на двоих – две кровати, раковина, зеркало и шкаф. Душ и туалет в конце коридора. К счастью, нас на этаже всего шесть девочек, а душевых кабинок – четыре. Ни разу очереди не было.

Питание? Сложнее тем, кто живёт на квартирах, потому что кафе в нашем привычном понимании тут нет. Нужно либо готовить самому, либо питаться у местных бабушек. Они кормят спортсменов прямо у себя дома. Слышала, отличное трёхразовое питание стоит порядка 500 рублей в день. Наверное, выгоднее, чем покупать еду в магазине. В Тёе вообще всё очень дёшево, даже по сравнению с Ханты-Мансийском, где мы были до этого.



Мы питаемся в профилактории. В этом году здесь стали кормить во много раз лучше. Приехала основная сборная, для них постарались. Полноценный шведский стол, всегда есть выбор из нескольких блюд.



Если чего-то хочется дополнительно, можно купить в магазине. Здесь традиционно огромный выбор всяких печенек, пирожных, шоколадок. Привозят из разных местных фабрик, видела даже томскую продукцию. Есть такое, чего не купишь больше нигде. У меня в прошлом году фаворитом было шоколадное печенье. За разнообразие сладкого все Вершину Тёи очень любят», — сказала Баранова в интервью Sports.ru.