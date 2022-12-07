«Хочу быть универсальной лыжницей». Карлссон — об участии в спринтах

Чемпионка мира 2019 года в эстафете, шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, что намерена пробежать в этом сезоне больше спринтов. Шведка планирует выступить во всех гонках на предстоящем чемпионате мира в Планице.

«Физически я могу участвовать в спринтах. Есть некоторые тактические моменты и ситуации, которые вы никогда не сможете отработать без спринта. Поэтому я действительно хочу попытаться принять участие в как можно большем количестве спринтов, чтобы хорошо подготовиться. Невозможно практиковать это самостоятельно. Для меня это имеет значение, чтобы стать лучше.

Я хочу стать лучше в беге на короткие дистанции, потому что думаю, что могу хорошо бежать спринты. Не хочу, чтобы меня помещали в какую-то отдельную категорию, хочу быть универсальной лыжницей», — сказала Карлссон в интервью SVT.

Также шведская лыжница подтвердила своё намерение принять участие во всех гонках чемпионата мира.

«Да, если дорога в спринт для меня не будет закрыта, то, думаю, выложусь по максимуму», — добавила Карлссон.