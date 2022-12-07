«Хочу быть универсальной лыжницей». Карлссон — об участии в спринтах

Чемпионка мира 2019 года в эстафете, шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, что намерена пробежать в этом сезоне больше спринтов. Шведка планирует выступить во всех гонках на предстоящем чемпионате мира в Планице.
«Физически я могу участвовать в спринтах. Есть некоторые тактические моменты и ситуации, которые вы никогда не сможете отработать без спринта. Поэтому я действительно хочу попытаться принять участие в как можно большем количестве спринтов, чтобы хорошо подготовиться. Невозможно практиковать это самостоятельно. Для меня это имеет значение, чтобы стать лучше.
Я хочу стать лучше в беге на короткие дистанции, потому что думаю, что могу хорошо бежать спринты. Не хочу, чтобы меня помещали в какую-то отдельную категорию, хочу быть универсальной лыжницей», — сказала Карлссон в интервью SVT.
Также шведская лыжница подтвердила своё намерение принять участие во всех гонках чемпионата мира.
«Да, если дорога в спринт для меня не будет закрыта, то, думаю, выложусь по максимуму», — добавила Карлссон.
- 7 декабря 2022
-
16:36
-
16:08
-
15:51
-
13:04
-
10:10
-
00:18
- 6 декабря 2022
-
21:23
-
20:55
-
20:30
-
16:27
-
15:48
-
10:50
-
10:06
-
09:25
-
00:37
- 5 декабря 2022
-
22:09
-
19:58
-
19:24
-
19:22
-
17:57
-
17:37
-
16:18
-
13:27
-
13:08
-
12:44
-
11:48
-
11:34
-
11:22
-
00:38
-
00:03
- 4 декабря 2022
-
22:49
-
22:25
-
21:52
-
18:48
-
17:22