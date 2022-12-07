Украина внесла в «чёрный» список Большунова и Степанову

Украинский парламент введёт жёсткие персональные санкции против российских лыжников Алекесандра Большунова и Вероники Степановой.
В интервью норвежскому изданию NRK народный депутат Украины Ольга Саладуха заявила, что основная цель — добиться отстранения тех спортсменов, которые поддерживают специальную военную операцию на Украине.
Напомним, 22 октября Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) объявила о том, что российские и белорусские лыжники не смогут выступать в международных соревнованиях в сезоне-2022/2023. Решение было принято на конгрессе FIS, который состоялся в Зельдене (Австрия).
В прошлом сезоне российская лыжница Наталья Непряева выиграла общий зачёт Кубка мира, а Александр Большунов стал вторым в общем мужском зачёте.
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