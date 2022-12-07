Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Украина внесла в «чёрный» список Большунова и Степанову

Украина внесла в «чёрный» список Большунова и Степанову
Комментарии

Украинский парламент введёт жёсткие персональные санкции против российских лыжников Алекесандра Большунова и Вероники Степановой.

В интервью норвежскому изданию NRK народный депутат Украины Ольга Саладуха заявила, что основная цель — добиться отстранения тех спортсменов, которые поддерживают специальную военную операцию на Украине.

Напомним, 22 октября Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) объявила о том, что российские и белорусские лыжники не смогут выступать в международных соревнованиях в сезоне-2022/2023. Решение было принято на конгрессе FIS, который состоялся в Зельдене (Австрия).

В прошлом сезоне российская лыжница Наталья Непряева выиграла общий зачёт Кубка мира, а Александр Большунов стал вторым в общем мужском зачёте.

«Мы скучаем по русским». Норвежским лыжникам уже надоело обыгрывать всех на Кубке мира «Мы скучаем по русским». Норвежским лыжникам уже надоело обыгрывать всех на Кубке мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022