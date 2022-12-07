Юлия Ступак и Наталья Непряева пропустят этап Кубка России в Чусовом
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Олимпийские чемпионки 2022 года в эстафете, российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак не выступят на этапе Кубка России в Чусовом.
Ступак был предоставлен перерыв на неопределённое время для восстановления, а Непряева почувствовала недомогание.
Соревнования пройдут с 10 по 13 декабря.
Напомним, Ступак не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер в спринте на втором этапе Кубка России в Вершине Тёи (Хакасия), показав в своём забеге шестой результат. Она пропустила часть тренировочного процесса группы Бородавко из-за проблем со здоровьем.
Непряева занимает второе место в общем зачёте Кубка России с 227 очками. Впереди неё только Вероника Степанова (235).
Календарь Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам состоит из восьми этапов.
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