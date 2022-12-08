Олимпийский чемпион Кристиан Дзордзи призвал спасти лыжные гонки

Бывший итальянский лыжник, олимпийский чемпион и чемпион мира Кристиан Дзордзи призвал спасти лыжные гонки.

«Я бы предпочёл пройти 10 километров, а потом ещё 20 километров. Новые правила в сочетании с более лёгкими трассами и спринтами каждые выходные означают, что мы отошли от того, чем на самом деле должны быть лыжные гонки. Будем надеяться, что мы сможем спасти беговые лыжи», — сказал Дзордзи Dagbladet.

Ранее восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что развитие лыжных гонок идёт в совершенно неправильном направлении. Причиной этого высказывания стала гегемония норвежских лыжников на этапах Кубка мира – 2022/2023. Об этом же сказал биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон.