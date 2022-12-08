Холунд: есть опасность, что все лыжные гонки будут выигрывать один-два человека

Трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд выразил опасение в том, что все лыжные гонки будут выигрывать один-два человека.
«Есть опасность, что все лыжные гонки будут выигрывать один-два человека, и тогда развлекательная ценность уменьшится. Я бы хотел, чтобы дистанции были больше, но, вероятно, есть много других, которые думают, что хорошо, что мы прошли 10 километров.
Борьба отсутствует? Этим и закончится. Вас вознаграждают за то, что вы быстры, как сейчас в программе, поэтому если у вас нет этих качеств, которые, к сожалению, являются в некоторой степени генетическими, то таким марафонцам, как я, будет тяжело», — приводит слова Холунда Dagbladet.
Ранее восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что развитие лыжных гонок идёт в неправильном направлении. Причиной этого высказывания стало доминирование норвежских лыжников на этапах Кубка мира – 2022/2023
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