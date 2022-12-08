Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Порома: трассы в лыжных гонках всё короче и короче, всё легче и легче. Это безумие

Порома: трассы в лыжных гонках всё короче и короче, всё легче и легче. Это безумие
Комментарии

Шведский лыжник Вильям Порома высказался о проблемах новых трасс на этапах Кубке мира – 2022/2023.

«Трассы становятся всё короче и короче, всё ровнее и ровнее. Это безумие. Мне нравится, когда трассы трудные. В то же время, когда мы приезжаем на чемпионаты, трассы снова становятся тяжёлыми, — именно для этого все тренируются», — приводит слова Поромы Dagbladet.

21-летний Порома поддержал слова норвежского лыжника Ханс Кристер Холунд, который сказал: «Есть опасность, что все лыжные гонки будут выигрывать один-два человека, и тогда развлекательная ценность уменьшится…Борьба отсутствует? Этим и закончится. Вас вознаграждают за то, что вы быстры, поэтому если у вас нет этих качеств, которые, к сожалению, в некоторой степени являются генетическими, то таким обжорам, как я, будет тяжело».

«Мы скучаем по русским». Норвежским лыжникам уже надоело обыгрывать всех на Кубке мира «Мы скучаем по русским». Норвежским лыжникам уже надоело обыгрывать всех на Кубке мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022