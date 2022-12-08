Порома: трассы в лыжных гонках всё короче и короче, всё легче и легче. Это безумие

Шведский лыжник Вильям Порома высказался о проблемах новых трасс на этапах Кубке мира – 2022/2023.

«Трассы становятся всё короче и короче, всё ровнее и ровнее. Это безумие. Мне нравится, когда трассы трудные. В то же время, когда мы приезжаем на чемпионаты, трассы снова становятся тяжёлыми, — именно для этого все тренируются», — приводит слова Поромы Dagbladet.



21-летний Порома поддержал слова норвежского лыжника Ханс Кристер Холунд, который сказал: «Есть опасность, что все лыжные гонки будут выигрывать один-два человека, и тогда развлекательная ценность уменьшится…Борьба отсутствует? Этим и закончится. Вас вознаграждают за то, что вы быстры, поэтому если у вас нет этих качеств, которые, к сожалению, в некоторой степени являются генетическими, то таким обжорам, как я, будет тяжело».