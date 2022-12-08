Бурман: не думаю, что сейчас в лыжных гонках весело. Должно быть больше разнообразия

Лыжник сборной Швеции Йенс Бурман прокомментировал проблемы новых трасс на этапах Кубке мира – 2022/2023.

«Я не думаю, что сейчас в лыжных гонках весело, но не знаю, что думают другие люди. Соревнования должны были быть более разнообразными. Мне кажется, они стали хуже. Я надеюсь, что смогу бороться на более длинных гонках», — приводит слова Холунда Dagbladet.

Ранее, итальянский лыжник Вильям Порома также высказался об этой проблеме. «Трассы становятся всё короче и короче, всё ровнее и ровнее. Это безумие. Мне нравится, когда трассы трудные. В то же время, когда мы приезжаем на чемпионаты, трассы снова становятся тяжёлыми, — именно для этого все тренируются», — сказал 21-летний итальянский лыжник.