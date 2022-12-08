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Ковальчик: лыжникам не из Норвегии будет очень сложно попасть в Бейтостёлене даже в топ-6

Ковальчик: лыжникам не из Норвегии будет очень сложно попасть в Бейтостёлене даже в топ-6
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Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 39-летняя Юстина Ковальчик считает, что лыжникам не из Норвегии будет очень сложно попасть даже в топ-6 на втором этапе Кубка мира – 2022/2023 в Бейтостёлене (Норвегия).

«Лыжникам не из Норвегии будет очень сложно попасть в Бейтостёлене даже в шестёрку лучших», — приводит слова Ковальчик Eurosport.

Напомним, в мужском масс-старте на 20 км в классическом стиле в рамках этапа Кубка мира – 2022/2023 в Лиллехаммере (Норвегия) в первой десятке было девять представителей Норвегии.

Ранее восьмикратный олимпийский чемпион, норвежец Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что развитие лыжных гонок идёт в совершенно неправильном направлении. Причиной этого высказывания стала гегемония норвежских лыжников на этапах Кубка мира – 2022/2023.

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«Мы скучаем по русским». Норвежским лыжникам уже надоело обыгрывать всех на Кубке мира «Мы скучаем по русским». Норвежским лыжникам уже надоело обыгрывать всех на Кубке мира
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