Ковальчик: лыжникам не из Норвегии будет очень сложно попасть в Бейтостёлене даже в топ-6

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 39-летняя Юстина Ковальчик считает, что лыжникам не из Норвегии будет очень сложно попасть даже в топ-6 на втором этапе Кубка мира – 2022/2023 в Бейтостёлене (Норвегия).
«Лыжникам не из Норвегии будет очень сложно попасть в Бейтостёлене даже в шестёрку лучших», — приводит слова Ковальчик Eurosport.
Напомним, в мужском масс-старте на 20 км в классическом стиле в рамках этапа Кубка мира – 2022/2023 в Лиллехаммере (Норвегия) в первой десятке было девять представителей Норвегии.
Ранее восьмикратный олимпийский чемпион, норвежец Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что развитие лыжных гонок идёт в совершенно неправильном направлении. Причиной этого высказывания стала гегемония норвежских лыжников на этапах Кубка мира – 2022/2023.
- 8 декабря 2022
-
16:28
-
16:24
-
16:20
-
15:55
-
15:10
-
14:01
-
13:45
- 7 декабря 2022
-
17:19
-
17:08
-
16:36
-
16:08
-
15:51
-
13:04
-
10:10
-
00:18
- 6 декабря 2022
-
21:23
-
20:55
-
20:30
-
16:27
-
15:48
-
10:50
-
10:06
-
09:25
-
00:37
- 5 декабря 2022
-
22:09
-
19:58
-
19:24
-
19:22
-
17:57
-
17:37
-
16:18
-
13:27
-
13:08
-
12:44
-
11:48