В Норвегии ответили на призыв Германии лишить норвежцев дополнительной квоты

Менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг отреагировал на предложение тренера Германии Петера Шликенридера, который высказался об уменьшении квот норвежцев из-за их доминирования на Кубке мира. Немецкий специалист сообщил о желании дать каждой команде по четыре места в гонках.

«Я понимаю, что урезать квоты — это быстрое решение, но думаю, что это неправильный подход. Для такого подхода в лыжных гонок нам нужно привлечь достаточное количество стран. Тогда им надо, в том числе, дать возможность организовывать турниры. Я думаю, что это ключевой фактор», — цитирует норвежца VG.

Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).