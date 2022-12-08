В Норвегии ответили на призыв Германии лишить норвежцев дополнительной квоты
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Менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг отреагировал на предложение тренера Германии Петера Шликенридера, который высказался об уменьшении квот норвежцев из-за их доминирования на Кубке мира. Немецкий специалист сообщил о желании дать каждой команде по четыре места в гонках.
«Я понимаю, что урезать квоты — это быстрое решение, но думаю, что это неправильный подход. Для такого подхода в лыжных гонок нам нужно привлечь достаточное количество стран. Тогда им надо, в том числе, дать возможность организовывать турниры. Я думаю, что это ключевой фактор», — цитирует норвежца VG.
Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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