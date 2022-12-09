Расписание третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам — 2022/2023 в Чусовом

Завтра, 10 декабря, в Чусовом (Пермский край) стартует третий этап Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих гонок.

10 декабря

Спринт, свободный стиль; мужчины и женщины

11 декабря

Гонка с раздельным стартом, 10 км. Свободный стиль, женщины

Гонка с раздельным стартом, 15 км. Свободный стиль, мужчины.

13 декабря

Гонка преследования, 10 км, женщины

Гонка преследования, 15 км, мужчины

В дистанционном зачёте у мужчин лидирует Александр Большунов, у женщин — Екатерина Смирнова.

Напомним, российские лыжники пропускают весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).