Француз Жуль Шаппа выиграл квалификацию спринта на третьем этапе Кубка мира

В Бейтостёлене (Норвегия) прошла квалификация мужского классического спринта, победителем которой стал французский лыжник Жуль Шаппа.

На 0,09 секунды Шаппа опередил финна Нийло Мойланена. Третий результат показал итальянец Симоне Мочеллини.

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Жуль Шаппа (Франция) — 2.37,56. Нийло Мойланен (Финляндия) — отставание 0,09 секунды. Симоне Мочеллини (Италия) + 0,65. Валерио Гронд (Швейцария) + 0,74. Ондржей Черни (Чехия) + 1,11. Пол Голберг (Норвегия) + 1,40.

Напомним, пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо полностью пропускает третий этап Кубка мира из-за простуды, которую подцепил ещё во время второго этапа в Лиллехаммере.