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Француз Жуль Шаппа выиграл квалификацию спринта на третьем этапе Кубка мира

Француз Жуль Шаппа выиграл квалификацию спринта на третьем этапе Кубка мира
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В Бейтостёлене (Норвегия) прошла квалификация мужского классического спринта, победителем которой стал французский лыжник Жуль Шаппа.

На 0,09 секунды Шаппа опередил финна Нийло Мойланена. Третий результат показал итальянец Симоне Мочеллини.

Лыжные гонки. Кубок мира, третий этап. Бейтостёлен. Спринт, классический стиль. Мужчины, пролог

  1. Жуль Шаппа (Франция) — 2.37,56.
  2. Нийло Мойланен (Финляндия) — отставание 0,09 секунды.
  3. Симоне Мочеллини (Италия) + 0,65.
  4. Валерио Гронд (Швейцария) + 0,74.
  5. Ондржей Черни (Чехия) + 1,11.
  6. Пол Голберг (Норвегия) + 1,40.
Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 3, Бейтостёлен, Норвегия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
09 декабря 2022, пятница. 12:05 МСК
Окончено

Напомним, пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо полностью пропускает третий этап Кубка мира из-за простуды, которую подцепил ещё во время второго этапа в Лиллехаммере.

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