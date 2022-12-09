Вальнес не примет участия в финальных забегах в спринте в Бейтостёлене

Олимпийский чемпион 2022 года и чемпион мира 2021 года в командном спринте норвежский лыжник Эрик Вальнес пропустит финальные забеги спринта на третьем этапе Кубка мира в Бейтостёлене (Норвегия).

Федерация лыжных видов спорта Норвегии сообщила, что спортсмен испытывает проблемы с дыхательными путями. При этом отмечается, что тест на ковид у Вальнеса отрицательный.

Вальнес занимает шестое место в общем зачёте Кубка мира.

Третий этап Кубка мира пройдёт в Бейтостёлене с 9 по 11 декабря.

Напомним, пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо полностью пропускает третий этап Кубка мира из-за простуды, которую подцепил ещё во время второго этапа в Лиллехаммере.