Вальнес не примет участия в финальных забегах в спринте в Бейтостёлене
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Олимпийский чемпион 2022 года и чемпион мира 2021 года в командном спринте норвежский лыжник Эрик Вальнес пропустит финальные забеги спринта на третьем этапе Кубка мира в Бейтостёлене (Норвегия).
Федерация лыжных видов спорта Норвегии сообщила, что спортсмен испытывает проблемы с дыхательными путями. При этом отмечается, что тест на ковид у Вальнеса отрицательный.
Вальнес занимает шестое место в общем зачёте Кубка мира.
Третий этап Кубка мира пройдёт в Бейтостёлене с 9 по 11 декабря.
Напомним, пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо полностью пропускает третий этап Кубка мира из-за простуды, которую подцепил ещё во время второго этапа в Лиллехаммере.
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