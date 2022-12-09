«Ты для меня больше чем тренер». Сергей Устюгов трогательно поздравил Крамера с юбилеем

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен трогательно поздравил с 60-летием немецкого тренера Маркуса Крамера.
«Сегодня моему тренеру Маркусу Крамеру 60 лет! Благодарен за то, что ты есть в моей жизни. Ты для меня больше чем тренер! С юбилеем, Маркус!» – написал Устюгов в своём телеграм-канале, прикрепив совместное фото с тренером.
Маркус Крамер работал в сборной России с 2015 по 2022 год. В конце ноября Крамер признавался, что они общаются с Устюговым каждый день.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов заработал 315 очков и занял 19-е место в личном зачёте. Лучшим среди представителей России стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, заработавший 878 очков и занявший второе место. Старт этого сезона Сергей Устюгов пропустил.
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