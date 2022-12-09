Француз Ришар Жуве стал победителем спринта на 3-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам

В Бейтостёлене (Норвегия) завершились спринтерские соревнования у мужчин в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Их победителем стал бронзовый призёр Олимпийских игр в команде француз Ришар Жуве. Вторым стал итальянец Симоне Мочеллини, швед Калле Хальфварссон — третий.

Лыжные гонки. Кубок мира, 3-й этап. Бейтостёлен. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

Ришар Жуве (Франция) — 2.36,37 Симоне Мочеллини (Италия) — отставание 0,30. Калле Хальфварссон (Швеция) +0,51. Пол Голберг (Норвегия) +0,90. Йони Мяки (Финляндия) +1,24. Лука Шанава (Франция) +8,44.

Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).