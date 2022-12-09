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Француз Ришар Жуве стал победителем спринта на 3-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Француз Ришар Жуве стал победителем спринта на 3-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам
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В Бейтостёлене (Норвегия) завершились спринтерские соревнования у мужчин в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Их победителем стал бронзовый призёр Олимпийских игр в команде француз Ришар Жуве. Вторым стал итальянец Симоне Мочеллини, швед Калле Хальфварссон — третий.

Лыжные гонки. Кубок мира, 3-й этап. Бейтостёлен. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

  1. Ришар Жуве (Франция) — 2.36,37
  2. Симоне Мочеллини (Италия) — отставание 0,30.
  3. Калле Хальфварссон (Швеция) +0,51.
  4. Пол Голберг (Норвегия) +0,90.
  5. Йони Мяки (Финляндия) +1,24.
  6. Лука Шанава (Франция) +8,44.
Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 3, Бейтостёлен, Норвегия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
09 декабря 2022, пятница. 15:35 МСК
Окончено
1
Ришар Жуве
Франция
2:36.3
2
Симоне Мочеллини
Италия
+0.3
3
Калле Хальфварссон
Швеция
+0.5

Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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