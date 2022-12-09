Норвежец Пол Голберг упал в финале спринта в рамках третьего этапа Кубка мира
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Чемпион мира в эстафете норвежский лыжник Пол Голберг упал во время спринтерской гонки у мужчин в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка мира – 2022/2023.
Лыжные гонки. Кубок мира, 3-й этап. Бейтостёлен. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал
- Ришар Жуве (Франция) — 2.36,37
- Симоне Мочеллини (Италия) — отставание 0,30.
- Калле Хальфварссон (Швеция) +0,51.
- Пол Голберг (Норвегия) +0,90.
- Йони Мяки (Финляндия) +1,24.
- Лука Шанава (Франция) +8,44.
Отметим, что Пол Голберг лидирует в дистанционном зачёте Кубка мира, норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет — второй.
Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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