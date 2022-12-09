Пол Голберг обвинил соперника в своём падении в финале спринта на 3-м этапе Кубка мира

Чемпион мира в эстафете норвежский лыжник Пол Голберг прокомментировал своё падение во время спринтерской гонки у мужчин в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка мира – 2022/2023. Голберг отметил, что соперник помешал ему, из-за чего он упустил шанс побороться за победу.



«На первом подъёме у меня была свободная лыжня, а когда я добрался до его вершины, трасса оказалась очень тесной. Я считаю, что упал из-за помехи. Кто-то просто выскочил на мою траекторию. Думаю, я не мог бы сделать что-то другое в этой ситуации. Обидно потерять возможность побороться за победу. В настоящий момент я считаю, что он помешал мне. Это меня очень раздражает», — приводит слова Голберга NRK.



Напомним, победу в спринтерской гонке одержал француз Ришар Жуве, вторым к финишу пришёл Симоне Мочеллини, третьим — Калле Хальфварссон. Голберг финишировал четвёртым.



Норвегия после окончания гонки подала протест на действия Мочеллини, наступившего на лыжу Голберга, однако протест был отклонён.

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