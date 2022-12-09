Итальянец Мочеллини расплакался после первого в карьере подиума на этапах Кубка мира

Итальянский лыжник Симоне Мочеллини расплакался после финиша спринтерской гонки у мужчин в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка мира – 2022/2023.

Мочеллини финишировал вторым в гонке, завоевав свою первую медаль на этапах Кубка мира.



Напомним, победу в спринтерской гонке одержал француз Ришар Жуве, третьим финишировал Калле Хальфварссон. Норвежец Пол Голберг финишировал четвёртым.



Норвегия после окончания гонки подала протест на действия Мочеллини, наступившего на лыжу Голберга, что спровоцировало падение норвежца, однако протест был отклонён.



Лыжные гонки. Кубок мира, 3-й этап. Бейтостёлен. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал



1. Ришар Жуве (Франция) — 2.36,37

2. Симоне Мочеллини (Италия) — отставание 0,30.

3. Калле Хальфварссон (Швеция) +0,51.

4. Пол Голберг (Норвегия) +0,90.

5. Йони Мяки (Финляндия) +1,24.

6. Лука Шанава (Франция) +8,44.