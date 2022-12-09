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Маркус Крамер прокомментировал падение Голберга из-за столкновения с Мочеллини

Маркус Крамер прокомментировал падение Голберга из-за столкновения с Мочеллини
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Тренер сборной Италии Маркус Крамер прокомментировал падение норвежца Пола Голберга из-за столкновения с итальянцем Симоне Мочеллини во время спринтерской гонки у мужчин в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка мира – 2022/2023.

«Сочувствую Полу, он отличный спортсмен, и я понимаю, почему он расстроен своим падением. Я посмотрел видео в судейской комнате, и Симоне был впереди него. Такое в спринтах случается очень часто. Я часто бывал у жюри из-за таких случаев, но, с моей точки зрения, они рассудили ситуацию правильно», — приводит слова Маркуса Крамера NRK.

Напомним, победу в спринтерской гонке одержал француз Ришар Жуве, вторым к финишу пришёл Симоне Мочеллини, третьим — Калле Хальфварссон. Голберг финишировал четвёртым.

Норвегия после окончания гонки подала протест на действия Мочеллини, наступившего на лыжу Голберга, однако протест был отклонён.

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