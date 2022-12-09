Видеообзор победы Ришара Жуве в спринте на 3-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам

В Бейтостёлене (Норвегия) завершились спринтерские соревнования у мужчин в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Их победителем стал бронзовый призёр Олимпийских игр в команде француз Ришар Жуве. Вторым стал итальянец Симоне Мочеллини, швед Калле Хальфварссон — третий.
Четвёртым к финишу пришёл Пол Голберг, упавший в самом начале гонки после контакта с Мочеллини.
Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат FIS.
Лыжные гонки. Кубок мира, 3-й этап. Бейтостёлен. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал
1. Ришар Жуве (Франция) — 2.36,37.
2. Симоне Мочеллини (Италия) — отставание 0,30.
3. Калле Хальфварссон (Швеция) +0,51.
4. Пол Голберг (Норвегия) +0,90.
5. Йони Мяки (Финляндия) +1,24.
6. Лука Шанава (Франция) +8,44.
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