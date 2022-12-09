Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Видеообзор победы Ришара Жуве в спринте на 3-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Видеообзор победы Ришара Жуве в спринте на 3-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам
Комментарии

В Бейтостёлене (Норвегия) завершились спринтерские соревнования у мужчин в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Их победителем стал бронзовый призёр Олимпийских игр в команде француз Ришар Жуве. Вторым стал итальянец Симоне Мочеллини, швед Калле Хальфварссон — третий.

Четвёртым к финишу пришёл Пол Голберг, упавший в самом начале гонки после контакта с Мочеллини.

Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира, 3-й этап. Бейтостёлен. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

1. Ришар Жуве (Франция) — 2.36,37.
2. Симоне Мочеллини (Италия) — отставание 0,30.
3. Калле Хальфварссон (Швеция) +0,51.
4. Пол Голберг (Норвегия) +0,90.
5. Йони Мяки (Финляндия) +1,24.
6. Лука Шанава (Франция) +8,44.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022