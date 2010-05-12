Детков: моё четвёртое место на Играх — ещё не предел

Лидер мужской сборной России в параллельных дисциплинах сноуборда Станислав Детков подвёл итоги минувшего сезона и поставил себе цели на будущий.

«Думаю, что минувший сезон отработал достойно, но четвёртое место на Олимпийских играх в Ванкувере не считаю пределом своих возможностей. Тем не менее я благодарен за этот свой успех всем, кто к нему причастен: тренерам, психологу команды, врачу, массажисту и, конечно, руководству федерации.

Сезон начинается на хорошей ноте уже сейчас, поскольку с большой радостью я узнал, что окончательно оправился от последствий травмы мой младший брат Денис, пропустивший весь прошлый сезон. Он возвращается в большой спорт и будет бороться за место в сборной. Так что теперь нас двое, и, уверен, это позитивно скажется и на результатах.

Ставлю себе цель — встретиться в финале предстоящего чемпионата мира с братом и разыграть золото и серебро по-семейному. А если говорить совершенно серьёзно, теперь на всех турнирах мирового уровня я считаю возможным и обязательным бороться за высокие места, за медали. Ставлю себе задачу в предстоящем сезоне подняться на подиум этапов Кубка мира и побороться за медали на чемпионате мира в Ла-Молине», — передаёт слова Деткова сайт Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.